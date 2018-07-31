Россиянку в Белоруссии приговорили к трем годам колонии за ввоз из ЕС грамма марихуаны

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Суд Московского района Бреста приговорил гражданку России к трем годам в исправительной колонии за провоз наркотиков через границу, говорится в сообщении Брестского областного суда.

"Обвиняемая Х. признана виновной в незаконных без цели сбыта хранении и перевозке наркотических средств. Она же признана виновной в незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза", - отмечается в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

По данным следствия, гражданка России, 1992 года рождения, приобрела на территории Евросоюза наркотическое вещество - марихуану массой не менее 1,14 грамма и спрятала его в ручную кладь. Следуя с территории Польши на территорию Белоруссии 5 мая она, будучи пассажиркой автомобиля, переместила указанное вещество через границу.

В белорусских СМИ сообщали, что задержанная россиянка - модель Мария Хрестина. Последнюю фотографию девушка выложила в социальные сети 5 мая.