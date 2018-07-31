Сирийская оппозиция призвала РФ не поддерживать военную операцию властей в Идлибе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сирийская оппозиции предостерегает правительство страны от начала военной операции в Идлибе и призывает Россию не поддерживать действия правительственной армии, заявил представитель делегации оппозиции Сирии на переговорах в Сочи Айман аль Асми.

"Как многие знают, приобрела актуальность угроза наступательной операции сирийской армии на Идлиб. Хотел бы в какой-то мере предостеречь, потому что если эта война произойдет , то это принесет затруднения в политическое урегулирование сирийского кризиса. Обращаемся с призывом Российской Федерации никак не поддерживать и не помогать сирийской национальной армии в такой возможной наступательной операции",- сказал он на брифинге во вторник.

Ранее глава делегации сирийского правительства в Сочи Башар Джаафари заявил, что Дамаск намерен изгнать турецкие силы со своей территории. "Наилучшим было бы, чтобы Идлиб вернулся под контроль правительства Сирии в результате национального примирения. Но если все-таки не получится путем примирения его вернуть, то у сирийской национальной армии имеется полное право, чтобы вернуть эти территории силой", - отметил он.