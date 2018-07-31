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В Греции опознали 76 жертв сильнейших пожаров

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Власти Греции смогли идентифицировать 76 человек, ставших жертвами сильнейших за последние 100 лет пожаров, передает во вторник агентство Associated Press.

Официальное число пропавших без вести в настоящий момент составляет восемь человек.

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AP отмечает, что ранее пожарная служба во избежание возможных ошибок отказалась от предоставления новых данных об обнаруженных останках; вместо этого власти будут обнародовать лишь данные по опознанным погибшим. Пока их число по-прежнему составляет 91 человек.

Тем временем спасательные суда и дайверы обследуют прибрежную зону в поисках тел, поскольку застигнутые пожарами люди порой пытались спастись в море, и некоторые из них утонули.

Пожары вспыхнули 23 июля в курортном районе Восточная Аттика. Их считают самыми страшными, начиная с 1900 года.

Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас ранее заявил, что наиболее вероятной причиной возникновения пожаров стал поджог.

Агентство также сообщает, что большое число жертв вызвало вал критики в адрес греческого правительства, которое обвиняют в недостаточной готовности к пожароопасному сезону в этом году.

Лесные пожары в Греции

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Теги: Греция

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