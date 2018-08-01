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Никто не погиб при аварии с самолетом в Мексике

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Погибших в результате крушения самолета авиакомпании Aeromexico в Мексике нет, сообщил губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росс Айспуро.

"Подтверждено, что погибших в результате инцидента не было", - написал чиновник в твиттере.

Представитель авиакомпании Aeromexico сообщил, что на борту самолета находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа

По информации отдела гражданской обороны штата Дуранго, самолет упал после взлета недалеко от одноименного аэропорта столицы штата.

Как сообщают мексиканские СМИ, некоторые пассажиры выжили после крушения и направились к шоссе, чтобы обратиться за помощью.

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Теги: Мексика, Дуранго, Aeromexico

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