Администрация Киева назвала дату открытия памятника Илье Муромцу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В столице Украины в четверг состоится открытие памятника богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу, который устанавливают в одноименном парке, сообщила в среду Киевская горгосадминистрация (КГГА).

"По случаю открытия в парке "Муромец" с 10:00 до 14:00 продлится праздник, гости которого смогут стать свидетелями и участниками настоящих богатырских развлечений. В частности, увидеть шоу виртуозного владения острой саблей и постановочный бой воинов разных народов, посетить школу витязя и тир, а также покататься на лошадях", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что памятник Илье Муромцу доставили из мастерской скульптора Владимира Журавля на Труханов остров. Вместе с холмом и гранитным постаментом памятник будет 11 м высотой.

"Образ богатыря воспроизводили по уникальной технологии, что до этого не использовалась для скульптур такого большого размера: части для форм скульптуры, затем заливали бронзой, сначала изготовили с помощью 3D-принтера. По преданию, богатырь Илья Муромец родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре", - добавили в ведомстве.