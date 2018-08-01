Источники сообщили о планах Ассанжа покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может в ближайшее время покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"По данным двух источников, знакомых с ситуацией, здоровье основателя Wikileaks в последнее время ухудшилось, и ожидается, что он положит конец своей добровольной самоизоляции в посольстве в ближайшие недели", - сообщает агентство.

Ранее глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил в интервью эквадорскому каналу Ecuavisa, что Ассанж выбрал адвоката для переговоров о его выходе из посольства по просьбе эквадорской стороны. Он подтвердил, в настоящее время между юридическим представителем основателя Wikileaks и представителями Эквадора и Великобритании проходят консультации.

В конце прошлой недели президент Эквадора Ленин Морено заявил в интервью испанской газете "Паис", что Кито и Лондон обсуждают возможные пути решения проблемы Ассанжа, так как в нынешнем положении нарушаются его права. По мнению президента Эквадора, в идеале Ассанж должен понести наказание за то, что нарушил условия освобождения под залог. После этого, по мнению президента Эквадора, основателю Wikileaks "могли бы предоставить сразу возможность экстрадиции в страну, в которой ничто не будет ему угрожать".

Также ранее Морено заявил, что Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков не назвал.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.