Токио отверг прямую связь совместной хоздеятельности на Курилах с мирным договором с РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вопрос ведения совместной хозяйственной деятельности (СХД) между Японией и Россией на Курильских островах не связан напрямую с вопросом заключения мирного договора заявил пресс-секретарь японского МИД Такеши Осуга.

"Этот вопрос не связан напрямую с переговорами по мирному договору", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в среду.

"Это должно помогать созданию доверия "- отметил он.

Ранее сообщалось, что Москва выразила недоумение принятием парламентом Японии ряда поправок в так называемый закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года, отмечая, что это мешает продвижению переговоров по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

На Смоленской площади отмечали, что "принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами".

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в утвержденном законопроекте СХД прямо увязывается с надуманными тезисами об "исконной принадлежности Японии" южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по "скорейшему возвращению северных территорий".

Территориальная проблема

Территориальная проблема является основным препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между странами.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.