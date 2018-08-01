В мире

Токио отверг прямую связь совместной хоздеятельности на Курилах с мирным договором с РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вопрос ведения совместной хозяйственной деятельности (СХД) между Японией и Россией на Курильских островах не связан напрямую с вопросом заключения мирного договора заявил пресс-секретарь японского МИД Такеши Осуга.

"Этот вопрос не связан напрямую с переговорами по мирному договору", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в среду.

"Это должно помогать созданию доверия "- отметил он.

Ранее сообщалось, что Москва выразила недоумение принятием парламентом Японии ряда поправок в так называемый закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года, отмечая, что это мешает продвижению переговоров по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

На Смоленской площади отмечали, что "принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами".

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в утвержденном законопроекте СХД прямо увязывается с надуманными тезисами об "исконной принадлежности Японии" южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по "скорейшему возвращению северных территорий".

Территориальная проблема

Территориальная проблема является основным препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между странами.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Япония, РФ

Новости по теме

В мире
Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа
Глава центра расследований Ходорковского рассказал о трех версиях убийства россиянПодробнее
 Суд США временно заблокировал инструкции для печати оружия на 3D-принтереСуд США временно заблокировал инструкции для печати оружия на 3D-принтере
Противники напоминают, что напечатанное оружие не имеет серийных номеров, не требует разрешения и может быть пронесено через металлодетекторыПодробнее
 Почти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в Мексике
Из-за погодных условий самолет не смог правильно взлететь и разбился о землюПодробнее
 Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского
В проекте заявили, что съемочная группа не выходит на связь и действительно может быть мертваПодробнее
Стали известны имена погибших в ЦАР россиянСтали известны имена погибших в ЦАР россиян
Журналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компанияхПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Паразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10Подробнее
 ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
Ранее ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" уже были внесены в санкционный список СШАПодробнее
 Более 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в ИндонезииБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии
В результате землетрясения погибли не менее 16 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаВ РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаВ миреПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеВ РоссииСотрудники магаданской колонии осуждены за игнорирование издевательств над заключеннымВ миреЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского

Максимальная прибавка работающим пенсионерам за 2017 год составит 235 рублей

В отличие от индексации, при перерасчете увеличение индивидуально и зависит от того, какая была у работника зарплата Подробнее

Курировать цифровую экономику будем замглавы Минцифры Кисляков

СКР завел третье дело на экс-гендиректора астраханской верфи "Красные баррикады"

Большая часть молодежи в РФ усомнилась в необходимости высшего образования для успешной карьеры

Суд Москвы осудил женщину, продавшую дочь в сексуальное рабство

Акционеры Fesco сообщили в полицию о хищении денег компании

Стали известны подробности гибели журналиста "АиФ" в Нижегородской области

Под Серпуховом разбился самолет-амфибия

Проникновение в Арктику опасных для фауны инфекций встревожило ученых

Комета "Невероятный Халк" максимально приблизится к Земле 7 августа

В КПРФ озвучили новую формулировку вопроса для пенсионного референдума

Экс-вратарь "Рубина" Рыжиков перешел в "Крылья Советов"

Минтранс счел проект реконструкции дороги Джубга-Сочи слишком сложным и дорогим

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 2 августа

Мособлсуд признал вину членов "банды GTA" в нападении и убийствах водителей

Безработный петербуржец украл 275 тонн деталей железной дороги

Токио отверг прямую связь совместной хоздеятельности на Курилах с мирным договором с РФ

ФСИН опровергла сообщения о голодовке убийцы Немцова в иркутской колонии

Объем требований клиентов "Матрешки Тур" превысил финансовое обеспечение туроператора

PepsiCo в РФ в 2017 году впервые с 2008 года получила чистую прибыль

Компания смогла обогнать по этому показателю Coca-Cola Подробнее

Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа

Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаГлава центра расследований Ходорковского рассказал о трех версиях убийства россиян Подробнее

"Cоюзмультфильм" договорился с Успенским о правах на героев "Простоквашино"

Тимати оштрафован за парализовавший движение концерт на крыше машины

Исполнитель вину не признал, заявив, что "людям понравилось" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru