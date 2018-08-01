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В Италии шестерых человек арестовали за вербовку наемников для отправки в Донбасс

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Итальянские карабинеры раскрыли организацию, вербовавшую наемников для участия в вооруженном конфликте в Донбассе, в рамках расследования арестованы шесть человек, сообщила в среду газета La Repubblica.

Операцию координировала прокуратура города Генуя (область Лигурия), аресты производились в Милане, а также в провинции Авеллино на юге Италии и Парма на севере страны. Ордера на арест прокуратура выдала по обвинению в "вербовке наемников и участии в военном конфликте за границей".

Еще у семерых человек в рамках дела карабинеры провели обыски.

Изначально карабинеры вели расследование, связанное с ультраправыми активистами в Лигурии. В результате, пишет "Репубблика", карабинеры вышли на организацию, занимающуюся вербовкой и финансированием наемников, которые впоследствии должны были участвовать в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев.

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Теги: Италия
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