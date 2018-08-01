Судья по делу Манафорта велел присяжным не смотреть и не слушать новости в СМИ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Судья Томас Селби Эллис III, рассматривающий дело экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, дал присяжным жесткие инструкции, предусматривающие, в частности, запрет на просмотр новостей по данной теме в СМИ. Об этом сообщает в среду радиостанция NPR.

Судья предупредил, что присяжным для того, чтобы сохранить объективность, не нужно ни читать, ни смотреть, ни слушать то, что СМИ сообщают о деле Манафорта. Кроме того, Эллис попросил их не обсуждать с родственниками происходящее на слушаниях.

Наконец, судья призвал присяжных "оставаться непредвзятыми".

NPR отмечает, что Элллис известен в США, в частности, умением быстро завершать рассмотрение дел. Он даже получил за это прозвище Rocket Docket, значение которого примерно означает "мгновенное рассмотрение дел".

Президент США Дональд Трамп регулярно критикует крупные американские СМИ за то, как они освещают деятельность его администрации. Сообщения таких СМИ он называет "фейковыми новостями".

Во вторник в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния) начались слушания по делу Манафорта. Его судьбу будут решать 12 присяжных - шесть мужчин и шесть женщин.

На следующем этапе слушаний, который начнется 17 сентября, Манафорт предстанет перед окружным судом округа Колумбия.

Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую "Партию регионов" и на бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые он отмывал через оффшоры.

Сторона обвинения настаивает на том, что еще в 2006 году доход Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Эти денежные средства были направлены Манафорту для того, чтобы он поддерживал Януковича. После того, как экс-президент Украины в 2014 году покинул страну, доход Манафорта резко упал, отмечала британская газета The Guardian.

Западные СМИ отмечают, что Манафорт может быть приговорен к 305 годам лишения свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения.

Несмотря на то, что обвинения в адрес Манафорта были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Мюллера, посвященного возможному вмешательству России в американские выборы в 2016 году, ни одно из предъявленных ему обвинений не указывает на причастность Москвы к результатам президентских выборов.