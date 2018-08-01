Трамп призвал генпрокурора положить конец "Рашагейту"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду обратился к генеральному прокурору Джеффу Сешнсу с призывом завершить расследование предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

"Это кошмарная ситуация, и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу следует остановить эту "мошенническую охоту на ведьм", прежде чем она продолжит пятнать дальше нашу страну", - написал Трамп в твиттере.

При этом Трамп обвинил спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося этим расследованием, в предвзятой позиции и в защите лиц, настроенных против президента.

"Мюллер заинтересован в том, чтобы создать иллюзию объективности вокруг расследования", - подчеркнул Трамп.

Президент напомнил об истории с агентом ФБР Питером Строком, которого отозвали из команды Мюллера, предположительно, в связи с его отрицательным отношением к Трампу.

"Ему (Строку - ИФ) ни в коем случае нельзя было оставаться в ФБР, пока в отношении него шла проверка. Это реальная проблема. Этого не будет в докладе Мюллера, потому что Мюллер собирается защищать таких людей", - заявил Трамп.

После скандала со Строком расследование минюста США выявило политическую ангажированность среди ряда других сотрудников ФБР.