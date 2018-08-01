Трамп не приказывал генпрокурору США прекратить расследование Мюллера

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не давал распоряжений генпрокурору Джеффу Сешнсу о прекращении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, заявила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Как я уже говорила, это не его приказ, это его мнение", - сказала Сандерс на брифинге в ответ на вопрос журналиста о призыве Трампа прекратить расследование.

"Само расследование основано на грязном, дискредитированном досье, за которое заплатила конкурирующая предвыборная кампания", - сказала Сандерс, подчеркнув, что организация, составившая досье на Трампа, коррумпирована. "Президент позволяет этому процессу продолжаться, но считает, что ему пора закончиться", - ответила представитель Белого дома.

Ранее в среду американские СМИ сообщили, что Трамп призвал Сешнса положить конец "Рашагейту".