В мире "Рашагейт"

Трамп не приказывал генпрокурору США прекратить расследование Мюллера

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не давал распоряжений генпрокурору Джеффу Сешнсу о прекращении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, заявила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Как я уже говорила, это не его приказ, это его мнение", - сказала Сандерс на брифинге в ответ на вопрос журналиста о призыве Трампа прекратить расследование.

"Само расследование основано на грязном, дискредитированном досье, за которое заплатила конкурирующая предвыборная кампания", - сказала Сандерс, подчеркнув, что организация, составившая досье на Трампа, коррумпирована. "Президент позволяет этому процессу продолжаться, но считает, что ему пора закончиться", - ответила представитель Белого дома.

Ранее в среду американские СМИ сообщили, что Трамп призвал Сешнса положить конец "Рашагейту".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп

Новости по теме

В мире
Мир исчерпал возобновляемые ресурсы на 2018 годМир исчерпал возобновляемые ресурсы на 2018 год
В этом году "день экологического долга" настал раньше, чем когда-либо преждеПодробнее
 Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа
Глава центра расследований Ходорковского рассказал о трех версиях убийства россиянПодробнее
 Суд США временно заблокировал инструкции для печати оружия на 3D-принтереСуд США временно заблокировал инструкции для печати оружия на 3D-принтере
Противники напоминают, что напечатанное оружие не имеет серийных номеров, не требует разрешения и может быть пронесено через металлодетекторыПодробнее
 Почти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в Мексике
Из-за погодных условий самолет не смог правильно взлететь и разбился о землюПодробнее
Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского
В проекте заявили, что съемочная группа не выходит на связь и действительно может быть мертваПодробнее
 Стали известны имена погибших в ЦАР россиянСтали известны имена погибших в ЦАР россиян
Журналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компанияхПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Паразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10Подробнее
 ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
Ранее ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" уже были внесены в санкционный список СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа7 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСледствие решило, что обвиняемый в госизмене Кудрявцев передал секреты по электронной почтеВ РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаВ РоссииМаксимальная прибавка работающим пенсионерам за 2017 год составит 235 рублейВ РоссииСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаВ РоссииСотрудники магаданской колонии осуждены за игнорирование издевательств над заключенным

ФК ЦСКА подписал контракт с уругвайским форвардом Энандесом

Wells Fargo выплатит $2,1 млрд за нарушения с ипотечными облигациями

Трамп не приказывал генпрокурору США прекратить расследование Мюллера

ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2%

Дорожный картель похитил более 17 млрд рублей в Дагестане

США ввели санкции против турецких министров в связи с делом пастора Эндрю Брансона

В США по подозрению в работе на хакерскую группировку Fin7 арестовали трех украинцев

Центр Ходорковского подтвердил, что погибшие репортеры ехали в ЦАР на его деньги

Центр Ходорковского подтвердил, что погибшие репортеры ехали в ЦАР на его деньгиЦентр управления расследованиями намерен сам выяснить, что произошло с журналистами в Африке Подробнее

Что произошло за день: среда, 1 августа

Новая формулировка пенсионного референдума, похищение кота Бегемота и исчерпанные мировые ресурсы Подробнее

Экс-гендиректору московского ХК "Динамо" предъявили обвинение в связи с долгами по зарплате

У убитых в ЦАР российских журналистов было с собой около 8,5 тысяч долларов

ФНС начала публиковать ранее закрытые сведения о компаниях

Сенат США отказался выделить $250 млн на безопасность промежуточных выборов

В ОНК рассказали, что к обвиняемым в убийстве отца девушкам в ИВС относятся "трепетно"

Рынок акций РФ закрылся в среду снижением на фоне падения нефти

Фотохроника 1 августа

Фотохроника 1 августа7 фото

Суд оставил под арестом братьев Магомедовых до начала ноября

Новак сохранил пост председателя совета директоров "Транснефти"

"Открытие" предоставил 14,8 млрд руб. "Интеко" на рефинансирование долга перед Сбербанком

Осужденного экс-начальника колонии в Коми обвинили в махинациях при поощрении сотрудников

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru