В ходе протестов из-за выборов президента в Зимбабве погибли три человека

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека погибли в столице Зимбабве в результате столкновений полиции с протестующими на фоне прошедших в стране президентских выборов, сообщает в среду информагентство Associated Press.

Действующий глава государства Эммерсон Мнангагва возложил вину за произошедшее на оппозицию. По его словам, протестующие пытаются посеять хаос, чтобы помешать избирательному процессу.

В понедельник в Зимбабве впервые за почти 40 лет прошли президентские выборы, в которых не участвовал Роберт Мугабе. Главным кандидатом на пост главы государства был Мнангагва, который в ноябре 2017 пришел к власти в результате военного переворота. Его оппонентом выступил юрист Нельсон Чамиза.

Результаты голосования до сих пор не объявлены, что вызывает беспокойство у оппозиции и международных наблюдателей. Центральная избирательная комиссия Зимбабве пока даже не называет срок, к которому будет окончен подсчет голосов.

На улицах Хараре начали собираться тысячи протестующих, в ответ на это власти стянули в столицу военных и, ссылаясь на повышенные меры безопасности, объявили все массовые собрания вне закона. Для того, чтобы разогнать собравшихся, военные и полиция открыли по ним огонь.