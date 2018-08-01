Спецпрокурор Мюллер инициировал дело о незаконном иностранном лоббировании

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, направил на рассмотрение в прокуратуру Манхэттена дело о предполагаемом незаконном иностранном лоббировании, сообщает в среду информагентство Associated Press со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.

По их информации, в материалах Мюллера фигурируют лоббисты Тони Подеста и Вин Вебер, а также бывший советник Белого дома при Бараке Обаме Грегори Крейг. Спецпрокурор предполагает, что они нарушили закон, не зарегистрировавшись в американском Минюсте в качестве иностранных агентов.

Отмечается, что все трое были связаны с экс-начальником предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Предположительно, речь идет о работе в интересах правительства Украины.

Источники агентства уточняют, что Мюллер предал материалы дела в прокуратуру Манхэттена в начале этого года. Там же ведется расследование по обвинениям в адрес бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, которое также инициировал Мюллер.