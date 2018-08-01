Иран проведет масштабные маневры в Персидском заливе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана ведет подготовку к масштабным маневрам, которые должны начаться в ближайшие 48 часов в акватории Персидского залива, сообщает в среду американский телеканал CNN со ссылкой на двух представителей администрации США. .

"Мы осведомлены о том, что Иран наращивает морские операции в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. Мы внимательно следим за этим, и мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы гарантировать свободу навигации и свободное коммерческое судоходство в международных водах", - заявил телеканалу представитель Центрального командования США капитан Уильям Урбан.

По данным CNN, в маневрах могут принять участие до 100 кораблей и катеров КСИР, сотни бойцов, воздушные части и береговые ракетные батареи, а также иранские военные, не относящиеся к КСИР.

Отмечается, что этими маневрами Тегеран может продемонстрировать наблюдателям возможности Ирана по перекрытию Ормузского пролива.

В госдепартаменте США ранее заявляли о намерении добиться ограничения экспорта иранской нефти в рамках мер давления на Тегеран. В Тегеране в ответ заявляли, что, в случае введения международных ограничений на закупки нефти, Иран может закрыть Ормузский пролив для нефтяного экспорта.

В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году группой шести стран (пять постоянных членов Совбеза ООН и ФРГ) с Тегераном.