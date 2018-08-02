Куртку Хана Соло продадут на аукционе в Великобритании за $1,3 млн

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Куртку Харрисона Форда, которую актер носил в роли Хана Соло в пятой части "Звездных войн", продадут в сентябре на аукционе в Великобритании; организаторы рассчитывают выручить за нее около 1 млн фунтов ($1,3 млн), сообщает TMZ.

Han Solo's Original Jacket Expected to Fetch Up to $1.3 Mil in Epic Auction https://t.co/EfeW4wakGm — TMZ (@TMZ) 1 августа 2018 г.

В 2016 году Форд продал куртку пилота "Тысячелетнего сокола" за $191 тысячу, а вырученные деньги перечислил фонду, занимающемуся разработкой лекарства от эпилепсии (этой болезнью страдает его дочь).

На торгах, которые организует аукционный дом Prop Store, будет выставлено около 600 предметов кино- и телереквизита. Среди них также ховеборд Марти Макфлая, костюм Эдварда Руки-Ножницы, шляпы Индианы Джонса и Форреста Гампа и игра "Джуманджи".