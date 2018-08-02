Комитет защиты журналистов призвал к скорейшему расследованию гибели российских репортеров в ЦАР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала власти Центральноафриканской Республики и России, а также ООН незамедлительно и всесторонне расследовать гибель трех российских журналистов в ЦАР.

"Лица, ответственные за убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, должны быть привлечены к суду", - приводит слова координатора CPJ по Африке Анжелы Кинтал сайт организации.

Она заявила, что "власти ЦАР, российское правительство и ООН должны действовать быстро, провести всестороннее и прозрачное расследование этих смертей и удостовериться, что убийство журналистов, которое является самой жестокой формой цензуры, не допускается осуществлять безнаказанно".

Ранее в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые снимали фильм о частных военных компаниях.