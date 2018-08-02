В мире

Комитет защиты журналистов призвал к скорейшему расследованию гибели российских репортеров в ЦАР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала власти Центральноафриканской Республики и России, а также ООН незамедлительно и всесторонне расследовать гибель трех российских журналистов в ЦАР.

В миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаЧитать подробнее

"Лица, ответственные за убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, должны быть привлечены к суду", - приводит слова координатора CPJ по Африке Анжелы Кинтал сайт организации.

Она заявила, что "власти ЦАР, российское правительство и ООН должны действовать быстро, провести всестороннее и прозрачное расследование этих смертей и удостовериться, что убийство журналистов, которое является самой жестокой формой цензуры, не допускается осуществлять безнаказанно".

Ранее в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые снимали фильм о частных военных компаниях.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦАР, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко

Новости по теме

В мире
Мир исчерпал возобновляемые ресурсы на 2018 годМир исчерпал возобновляемые ресурсы на 2018 год
В этом году "день экологического долга" настал раньше, чем когда-либо преждеПодробнее
 Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа
Глава центра расследований Ходорковского рассказал о трех версиях убийства россиянПодробнее
 Суд США временно заблокировал инструкции для печати оружия на 3D-принтереСуд США временно заблокировал инструкции для печати оружия на 3D-принтере
Противники напоминают, что напечатанное оружие не имеет серийных номеров, не требует разрешения и может быть пронесено через металлодетекторыПодробнее
 Почти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в Мексике
Из-за погодных условий самолет не смог правильно взлететь и разбился о землюПодробнее
Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского
В проекте заявили, что съемочная группа не выходит на связь и действительно может быть мертваПодробнее
 Стали известны имена погибших в ЦАР россиянСтали известны имена погибших в ЦАР россиян
Журналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компанияхПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Паразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10Подробнее
 ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
Ранее ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" уже были внесены в санкционный список СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа7 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСледствие решило, что обвиняемый в госизмене Кудрявцев передал секреты по электронной почтеВ РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаВ РоссииМаксимальная прибавка работающим пенсионерам за 2017 год составит 235 рублейВ РоссииСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаВ РоссииСотрудники магаданской колонии осуждены за игнорирование издевательств над заключенным

Куртку Хана Соло продадут на аукционе в Великобритании за $1,3 млн

Комитет защиты журналистов призвал к скорейшему расследованию гибели российских репортеров в ЦАР

В центре Москвы ограничат движение в связи с празднованием Дня ВДВ

Граждане РФ могут оказаться членами раскрытой в США хакерской группировки Fin7

В ООН заявили, что погибшие российские журналисты не обращались в их миссию в ЦАР

Турция пообещала ответить на санкции США

СМИ сообщили о допросе российских журналистов перед их убийством в ЦАР

Погибшие в ЦАР репортеры по неизвестным причинам отказались от сопровождения

Журналисты обсуждали поездку с миротворцами ООН, властями и повстанцами Подробнее

Иран проведет масштабные маневры в Персидском заливе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru