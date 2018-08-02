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Facebook удалил страницу акции против превосходства белой расы в Вашингтоне

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Организаторы протестов против превосходства белой расы в США глубоко возмущены тем фактом, что их страница была удалена компанией Facebook, сообщило агентство Associated Press.

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"Организаторы протестов в Вашингтоне, запланированных на предстоящие выходные, заявили, что их деятельность была запятнана предположениями, что она связана с проводимой Россией кампанией по вмешательству в американскую политику", - пишет AP.

Агентство отмечает, что организаторы мероприятия создали в Facebook новую страницу, но выражают сомнение в том, что и она не будет удалена "в связи с ложными впечатлениями, что за ними стоят российские боты".

В Facebook пояснили, что они удалили учетную запись организаторов протестов в числе 32 других страниц в связи с тем, что она подпадала под введенный кампанией запрет на публикацию сообщений, касающихся "скоординированного недостойного поведения".

Американский госдепартамент со своей стороны заявил, что "аплодирует" решению Facebook аннулировать учетные записи, которые "управлялись из-за рубежа", и которые являлись "частью более широкой кампании извне, нацеленной на ослабление Америки и угрожавшей нашему образу жизни".

Ранее на этой неделе Facebook сообщил о попытках оказания влияния на предстоящие в ноябре выборы в конгресс США. Все учетные записи подозрительного характера были удалены.

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Теги: Facebook, США

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