Corriere della Sera узнала о якобы связанных с РФ твитах в поддержку итальянских партий

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Связанные с Россией аккаунты в твиттере в последние годы активно копировали и распространяли тексты из италоязычных профилей, поддерживающих популистские партии, в частности - движение "Пять звезд" и партию "Лига", члены которых сейчас входят в правительство страны, сообщает Corriere della Sera.

Газета изучила данные, опубликованные на американском сайте Fivethirtyeight.com. В них, как пишет газета, содержится информация о публикациях Twitter-аккаунтах, которые спецпрокурор США Роберт Мюллер подозревает якобы в связи с Россией. Эти публикации, отмечает издание, были не только на английском, но и, в ряде случаев, на итальянском языке. Во всех случаях, которые удалось изучить Corriere della Sera, речь шла лишь о "ретвитах" сообщений с профилей, выступающих в поддержку итальянских популистов.

"Следует сказать на основании доступных материалов, что ничто не позволяет предположить, что движение "Пять звезд" или "Лига" искали поддержки или договаривались о ней со стороны российских "фабрик троллей"", - отмечает газета.

Основная цель команды Мюллера - выяснить, была ли координация между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Также следователи активно интересуется тем, как именно российская сторона могла пытаться вмешаться в американские выборы 2016 года. В Москве подобные обвинения отвергают. Трамп неоднократно заявлял, что никаких незаконных контактов с российской стороной у его предвыборного штаба не было.