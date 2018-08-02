В пригороде Кабула нашли тела трех иностранцев

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Тела трех иностранных граждан обнаружены в пригороде Кабула, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию афганской столицы.

Утром в четверг неизвестными вооруженными лицами из 9-го района Кабула были похищены трое иностранцев - граждан Индии, Малайзии и Македонии. Их тела позже были обнаружены на территории уезда Моссахи.

Другие подробности произошедшего, а также имена погибших не называются. СМИ сообщают, что убитые работали на одну из логистических компаний.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп, включая талибов, не взяла на себя ответственность за убийство иностранцев.