В Конго вновь зафиксирована вспышка Эболы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Новая вспышка лихорадки Эбола зафиксирована в Демократической республике Конго, сообщает The Guardian. Произошла она всего через несколько дней после того, как страна объявила себя свободной от вируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что направляет врачей и медикаменты в район, где замечена смертельная лихорадка - в провинцию Северное Киву.

Прошлая вспышка Эболы в стране произошла в мае, ее жертвами стали 29 человек. 24 июля власти Конго объявили, что вирус удалось в очередной раз победить.