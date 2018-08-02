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В Киеве отказались передать задержанных россиян республикам Донбасса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Украинская сторона готова к обмену пленными с Донецком и Луганском, за исключением 36 граждан РФ, которых Киев может передать только России, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Мы готовы к самым широким компромиссам ради освобождения наших военных. Мы готовы передать ОРДЛО (Отдельным районам Донецкой и Луганской областей) осужденных за преступления против территориальной целостности Украины (кроме 36 россиян - этих только РФ), чтобы освободить наших военных и гражданских", - написала Геращенко в четверг в фейсбуке.

Она подтвердила, что фамилии украинцев, которые более трех лет удерживаются на неподконтрольных Киеву территориях, неоднократно назывались в Минске в рамках работы Контактной группы и во телефонных беседах президентов Украины и России, а также на переговорах в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел и политических советников.

Геращенко отметила, что ведется дискуссия вокруг инициативы, чтобы следующая встреча гуманитарной подгруппы в Минске состоялась 21 и 22 августа.По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе, в Киеве готовы к компромиссам и считают целесообразным, чтобы на эту встречу были приглашены украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова.

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Теги: Украина, Россия, Донбасс

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