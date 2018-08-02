Глава СПЧ попросил ФСИН пустить к Сенцову священника

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов обратился в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой допустить к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему наказание в российской колонии, священника, который попытается убедить его прекратить голодовку.

"1 августа мною направлено обращение директору ФСИН России Корниенко с просьбой разрешить епископу Центральной религиозной организации "Объединение православных общин апостольской традиции" Григорию Михнову-Вайтенко посетить Сенцова. Как указал в своем письме в Совет Михнов-Вайтенко, он намерен убедить Сенцова прекратить голодовку", - говорится в письме Федотова на имя украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

Глава СПЧ также сообщил, что 27 июля консилиум врачей оценил состояние Сенцова как стабильное, без отрицательной динамики.

"Состояний, угрожающих жизни пациента и медицинских показаний принудительного кормления не выявлено", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что к Сенцову в колонию не пустили священника.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.