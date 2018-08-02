В Белом доме рассказали о переписке между Трампом и Ким Чен Ыном

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила в четверг, что президент США Дональд Трамп в минувшую среду получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Нынешняя переписка между двумя лидерами преследует своей целью развивать (результаты - ИФ) их встречи в Сингапуре и способствовать выполнению обязательств, отмеченных в совместном заявлении США-КНДР", - говорится в заявлении Сандерс.

Ранее в четверг Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за то, что он сдержал слово в вопросе отправки в США останков погибших в Корейской войне 1950-1953 гг. американских солдат, и заявил, что ждет возможности в скором времени вновь встретиться с главой КНДР.

"Спасибо также за ваше письмо. Я с нетерпением жду нашей новой встречи в ближайшее время!" - добавил президент.

Вопрос об отправке останков американских военных поднимался на встрече Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре. Стороны обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже найденные останки.