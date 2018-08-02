В Белом доме заявили об отсутствии планов проведения второго саммита США-КНДР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Власти США не планируют проводить новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявила в четверг на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы открыты к дискуссии (по поводу проведения такой встречи - ИФ), но пока что она не запланирована", - сказала Сандерс журналистам.

При этом она подтвердила, что президент США Дональд Трамп получил 1 августа новое письмо от Ким Чен Ына.

"Нынешняя переписка между двумя лидерами преследует своей целью развивать (результаты - ИФ) их встречи в Сингапуре и способствовать выполнению обязательств, отмеченных в совместном заявлении США-КНДР", - пояснила Сандерс.

Ранее в четверг Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за то, что он сдержал слово в вопросе отправки в США останков погибших в Корейской войне 1950-1953 гг. американских солдат, и заявил, что ждет возможности в скором времени вновь встретиться с главой КНДР.

Вопрос об отправке останков американских военных поднимался на встрече Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.