Двое сирийских военных стали жертвами обстрелов со стороны боевиков

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В результате обстрелов со стороны террористов погибли двое сирийских военнослужащих, четыре мирных жителя получили ранения, сообщает в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Арафит (дважды) и Сафафа в провинции Латакия, Шейх-Барака в провинции Хама, жилых кварталов районов Аль-Хамдания и Маканис Ад-Дувайри города Алеппо. В результате обстрелов погибли два сирийских военнослужащих, ранены четыре мирных жителя", - сообщил руководитель Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

Генерал также отметил, что на севере провинций Латакия и Хама, а также юго-западнее города Алеппо военные наблюдают концентрацию боевиков террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра" запрещена в РФ) и других группировок.