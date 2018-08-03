Что случилось этой ночью: пятница, 3 августа

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Трамп поладил с Путиным; США хотят допросить российского певца

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп, выступая в штате Пенсильвания на митинге, заявил, что ему удалось поладить с российским коллегой Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки. При этом он отметил, что Россия не хотела его победы на президентских выборах, а также подчеркнул, что неверно называть его политику в отношении России "мягкой".

- Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предположительное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, хочет допросить российского певца и бизнесмена Эмина Агаларова в рамках этого дела. Адвокат Агаларова ведет переговоры с американскими властями, но "пока не знает, каким образом они будут организованы".

- Российская "Уфа" и голландский "Витесс" под управлением Леонида Слуцкого вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы по футболу.

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