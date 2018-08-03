Эйфелеву башню открыли для посещения после двухдневной забастовки персонала

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Эйфелева башня, которая в течение двух дней была закрыта из-за забастовки персонала, в пятницу вновь открыта для посещения.

"В пятницу, 3 августа, Эйфелева башня открыта и принимает посетителей с 9:00 утра до полуночи", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере, посвященном работе Эйфелевой башни.

Башня была закрыта во второй половине дня в среду из-за забастовки персонала. Недовольство работников связано с огромными очередями у входа, которые стали возникать после того, как компания-оператор башни увеличила количество предпродаж билетов на определенное время посещения монумента и выделила для посетителей с такими билетами отдельные лифты. В результате у других лифтов стали скапливаться длинные очереди из тех, кто покупает билеты в порядке обычной очереди в день посещения.

Между тем, местные СМИ сообщают, что в пятницу утром рядом с достопримечательностью вновь наблюдались длинные очереди из желающих посетить Эйфелеву башню.