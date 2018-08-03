Главные новости
В миреТрамп заявил, что сумел наладить отношения с ПутинымВ РоссииНелегально приплывший на Чукотку американец попросил политического убежища в РФВ миреСпецпрокурор Мюллер собрался допросить певца Эмина Агаларова
В мире

Эйфелеву башню открыли для посещения после двухдневной забастовки персонала

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Эйфелева башня, которая в течение двух дней была закрыта из-за забастовки персонала, в пятницу вновь открыта для посещения.

"В пятницу, 3 августа, Эйфелева башня открыта и принимает посетителей с 9:00 утра до полуночи", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере, посвященном работе Эйфелевой башни.

Башня была закрыта во второй половине дня в среду из-за забастовки персонала. Недовольство работников связано с огромными очередями у входа, которые стали возникать после того, как компания-оператор башни увеличила количество предпродаж билетов на определенное время посещения монумента и выделила для посетителей с такими билетами отдельные лифты. В результате у других лифтов стали скапливаться длинные очереди из тех, кто покупает билеты в порядке обычной очереди в день посещения.

Между тем, местные СМИ сообщают, что в пятницу утром рядом с достопримечательностью вновь наблюдались длинные очереди из желающих посетить Эйфелеву башню.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Париж, Эйфелева башня

Новости по теме

В мире
Впервые с начала конфликта в Сирии инспекторы ООН вышли к Голанским высотамВпервые с начала конфликта в Сирии инспекторы ООН вышли к Голанским высотам
Проход инспекции обеспечили российские военныеПодробнее
 Трамп заявил, что сумел наладить отношения с ПутинымТрамп заявил, что сумел наладить отношения с Путиным
Он в очередной раз раскритиковал освещение его действий со стороны СМИПодробнее
 Действующий президент Зимбабве вновь победил на выборахДействующий президент Зимбабве вновь победил на выборах
Оппозиция намерена оспорить результаты голосования в судебном порядкеПодробнее
 Спецпрокурор Мюллер собрался допросить певца Эмина АгалароваСпецпрокурор Мюллер собрался допросить певца Эмина Агаларова
Российский певец может быть допрошен в рамках расследования о "вмешательстве" в выборы в СШАПодробнее
Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против РоссииГруппа сенаторов США представила проект усиления санкций против России
Один из авторов документа заявил, что нововведения будут "сокрушительными"Подробнее
 Медики ЦАР не нашли следов пыток на телах убитых российских журналистовМедики ЦАР не нашли следов пыток на телах убитых российских журналистов
Ранее местные СМИ сообщили, что съемочную группу похитили и допросили повстанцыПодробнее
 "Ъ" узнал о раздражении Кремля на Армению из-за предложения сменить генсека ОДКБ"Ъ" узнал о раздражении Кремля на Армению из-за предложения сменить генсека ОДКБ
Юрию Хачатурову на родине предъявили обвинения в свержении конституционного строя в 2008 годуПодробнее
 В ООН заявили, что погибшие российские журналисты не обращались в их миссию в ЦАРВ ООН заявили, что погибшие российские журналисты не обращались в их миссию в ЦАР
Однако в "Центре управления расследованиями" утверждают, что их коллеги сообщили миротворцам о своей поездкеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 августа7 фото
02 августа
Фотохроника 2 августа
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп заявил, что сумел наладить отношения с ПутинымВ РоссииНелегально приплывший на Чукотку американец попросил политического убежища в РФВ миреСпецпрокурор Мюллер собрался допросить певца Эмина АгалароваСпорт"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыВ миреВпервые с начала конфликта в Сирии инспекторы ООН вышли к Голанским высотамВ миреДействующий президент Зимбабве вновь победил на выборах

Более трети россиян заявили о вреде вегетарианства

В Генпрокуратуре заявили о нарушениях при финансировании реставрации памятников истории

Сын Трампа рассказал о получаемых его семьей угрозах

Число погибших при пожаре в Сочи увеличилось до 10 человек

Эйфелеву башню открыли для посещения после двухдневной забастовки персонала

ЦБ РФ аннулировал лицензию у банка "Новое время"

Генпрокуратура заявила о предотвращении 19 терактов в первой половине года

В движении электричек Горьковского направления МЖД произошел сбой

Рубль снизился к доллару и евро на опасениях новых санкций против РФ

Изменения индексов "МосБиржи" и РТС не превысили 0,1% на открытии рынка акций РФ

Чайка призвал усилить надзор за следователями из-за нарушений

В Шанхае из-за тропического шторма эвакуировали более 130 тысяч человек

На хулигана из ульяновского села завели дело за угрозу вилами полицейским

РФ в январе-мае увеличила экспорт продукции АПК почти на треть

Рейсовый автобус опрокинулся в Пермском крае

Консульство США занялось случаем с задержанием американца на Чукотке

Консульство США занялось случаем с задержанием американца на ЧукоткеУ мужчины, попросившего политическое убежище в России, подозревают психическое расстройство Подробнее

Генпрокуратура Украины не нашла в убийстве журналиста Шеремета признаков теракта

Индекс PMI сферы услуг РФ в июле вырос до 52,8 пункта после ЧМ-2018

В РЖД предупредили о возможности дефицита вагонов с осени

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нового промышленного банка

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru