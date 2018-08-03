Сын Трампа рассказал о получаемых его семьей угрозах

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сын президента США Дональда Трампа Эрик в интервью телеканалу Fox News рассказал, что его семья неоднократно получала угрозы.

"Мне угрожали, моя семья тоже получала угрозы, все мы их получали. Все мы сталкивались с ситуацией, когда дома находили некий белый порошок", - сказал Трамп.

В свою очередь, издание The Hill напоминает, что в ходе предвыборной кампании в 2016 году в здании Trump Tower был также найден белый порошок, который, как выяснилось, оказался безвредным.

В феврале 2018 года супруга старшего сына американского президента Дональда Трампа - Дональда Трампа-младшего - оказалась в больнице после того, как открыла адресованный мужу конверт, в котором находился белый порошок. По данным СМИ, госпитализация Ванессы Трамп была лишь мерой предосторожности. Порошок, обнаруженный в конверте, также оказался неопасным.