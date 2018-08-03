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В Турции задержали 38 иностранцев по подозрению в связях с ИГ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Турецкая полиция задержала 38 иностранных граждан по подозрению в связях с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ), сообщает в пятницу газета Daily Sabah.

Задержания прошли в Стамбуле, полиция провела рейды по 12 адресам в шести районах города. Ранее в правоохранительные органы поступила информация о том, что подозреваемые, вероятно, готовят террористическую атаку.

Полиция также изъяла у задержанных документы и цифровые материалы, пропагандирующие ИГ, отмечает газета.

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Теги: Турция

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