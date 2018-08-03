В МИД рассказали о содержании Бутиной в одиночной холодной камере в США

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Задержанная в США россиянка Мария Бутина помещена в одиночную камеру, условия в которой оставляют желать лучшего, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова журналистам в пятницу.

"На днях дипломаты российского посольства в Вашингтоне в очередной раз посетили Марию Бутину. Выяснили, что условия содержания, мягко говоря, оставляют желать лучшего", - сказала Захарова.

"Отношение к ней - как к опасному преступнику. Она помещена в одиночную камеру. Находится под круглосуточным надзором. У входа постоянно дежурят надзиратели, которые, в том числе, неоднократно врывались ночью в целях проверки, включали свет, не давали спать".

Она добавила, что помещении, где содержат Бутину, холодно. Рацион ее питания - скудный, ей запрещено гулять на открытом воздухе.

Как сообщалось, Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".