Россиянин задержан в Амстердаме по подозрению в финансировании ИГ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Голландские правоохранительные органы задержали в Амстердаме гражданина России, подозреваемого в оказании финансовой помощи террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным агентства, речь идет о 29-летнем россиянине Юсупе Б. Он был задержан по прибытии в аэропорт Амстердама из Южной Америки. Задержание проводилось в рамках расследования, которое ведет прокуратура Германии.

В заявлении немецких прокуроров отмечается, что Юсуп Б., вероятно, отправлял деньги в Сирию людям, связанным с ИГ. Эти средства тратились на тренировки боевиков ИГ и закупку оружия.