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Испания выдала России обвиняемого в наркоторговле литовца

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Испания выдала в РФ гражданина Литвы, обвиняемого в наркоторговле, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Эгидиюс Татарунас обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По версии следствия, с июня по июль 2015 года в Санкт-Петербурге "Татарунас с сообщниками, незаконно приобрел и хранил в квартире наркотики и психотропные вещества в особо крупном размере, которые обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов при обыске".

Поскольку гражданин Литвы скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в международный розыск. В октябре 2017 года Татарунас был задержан в Испании, после чего туда был направлен запрос о выдаче. В сопровождении спецконвоя он экстрадирован в Россию.

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Теги: Россия, Испания
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