Трамп проведет отпуск в своем гольф-клубе в Нью-Джерси

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп проведет почти двухнедельные каникулы в Нью-Джерси, сообщают в пятницу американские СМИ.

По их информации, самолет главы государства накануне поздно вечером приземлился в аэропорту города Морристаун.

По данным журналиста телеканала CBS News, президент США в течение ближайших 10 дней будет отдыхать в своем гольф-клубе в городе Бедминстер неподалеку от Морристауна.

Белый дом пока не распространял официальную информацию о том, сколько именно продлится отпуск президента страны, однако Федеральное управление гражданской авиации США уже ввело на две недели временные ограничения на полеты в районе городов Бедминстер и Морристаун. Подобные меры обычно принимают для обеспечения повышенной безопасности первых лиц государств.

СМИ отмечают, что гольф-клуб в Нью-Джерси - одно из излюбленных мест американского лидера. Последние несколько выходных он проводил только там.