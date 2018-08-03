Альпинисты из РФ и Киргизии погибли в лавине при спуске с пика Ленина

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Киргизский и российский альпинисты погибли под лавиной при спуске с пика Ленина на юге Киргизии, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС страны.

По словам собеседника агентства, альпинисты Семен Дворниченко из Бишкека и россиянка Наталья Чионова из Москвы попали под лавину, когда возвращались на базу после восхождения на пик Ленина.

"Дворниченков и Чионова пропали еще 28 июля, все это время велись поиски, тело Чионовой было обнаружено, но тело Дворниченко еще не нашли, поиски продолжаются, их осложняют сложные метеоусловия", - сообщили в компании "Горы Азии", которая ведет поиски.

Представитель компании сообщил, что альпинисты решили спускаться на базу в условиях непогоды и недостаточной видимости, их следы в стороне от главной тропы заметила другая группа, следы обрывались на месте схода лавины.

Пик Ленина - горная вершина Чон-Алайского хребта, расположена на границе Киргизии и Таджикистана, высота 7134 метров.