Нобелевский лауреат подал иск к Японии из-за закона о расширении полномочий сил самообороны

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Лауреат Нобелевской премии по физике за 2008 год Тосихидэ Масукава и еще сто человек подали иск в суд против правительства Японии, сообщает Japan Today.

В четверг, 2 августа, 143 истца подали иск в районный суд города Нагоя. Каждый требовал взыскать с властей по 100 тыс. йен ($900), свои требования они объяснили тем, что им был причинен моральный вред в связи с возросшим риском военных действий и террористических атак.

В иске утверждается, что власти страны нарушили их право на мирную жизнь после того, как в 2015 году был принят неконституционный, по их мнению, закон о расширении полномочий национальных сил самообороны. Закон разрешает японским военнослужащим впервые с окончания Второй мировой войны участвовать в боевых действиях для защиты союзников и дружественных стран, даже в том случае если сама Япония не подвергается нападению.

Закон вступил в силу в марте 2016 года.

С 1945 года, когда Япония капитулировала в результате поражения во Второй мировой войне, действовало положение пацифистской послевоенной конституции страны, запрещавшее использовать созданные в 1954 году силы самообороны за пределами национальной территории, что поддерживалось многими японцами.

Премьер-министр Синдзо Абэ объяснял инициированный им закон тем, что необходимо иметь возможность отвечать на новые вызовы, в частности на угрозу со стороны Китая.