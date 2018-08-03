В Тунисе задержали двух подозреваемых в связях с арестованным в Германии террористом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полиция Туниса задержала двух мужчин, предположительно имевших отношение к разоблаченному плану террористической атаки в Германии, сообщили в пятницу в МВД Туниса.

Задержанных подозревают в связях с Зиф-Алла Хаммами, которого в июне задержали в Кельне по обвинениям в подготовке террористической атаки.

Тунисец Зиф-Алла Хаммами был задержан в Кельне 13 июня после обыска в его квартире. По данным генпрокуратуры, примерно с середины мая он начал покупать оборудование и сырье для производства рицина. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили в его квартире бомбу, которую мужчина предположительно хотел снабдить стальными шариками и ядовитым порошком и взорвать.