Авиакомпания назвала простыми метеоусловия в районе крушения Ми-8

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" собщила, что погодные условия для взлета разбившегося по Игаркой вертолета Ми-8 были простыми.

По информации пресс-службы авиакомпании, Ми-8 с пассажирами потерпел крушение, столкнувшись с внешним грузом другого вертолета.

"По предварительной информации произошло столкновение лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета Ми-8АМТ, RA-22427. В результате крушения RA-25640 все погибли", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

Авиакатастрофа произошла в субботу в 05:43 по московскому времени.

"В простых метеоусловиях после взлета с посадочной площадки "Ванкор" потерпел крушение вертолет Ми-8АМТ, RA-25640. Командир вертолета RA-25640: 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна", - говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом.

На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа.