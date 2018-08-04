Посол РФ обвинил Лондон в затягивании выдачи виз российским дипломатам

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Британские власти препятствуют восстановлению состава российской дипмиссии в Лондоне, затягивая выдачу виз, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Дипломаты не могут получить британские визы, средний срок ожидания составляет год-полтора", - сказал Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это абсолютно ненормально, такого нет ни с одной страной в мире. Британское правительство просто блокирует обновление состава дипломатической миссии", - подчеркнул он.

По его словам, "по существу миссия удушается".

Яковенко также рассказал, что в ближайшее время планирует встретиться с новым главой британского МИД Джереми Хантом.

"Я получил письмо из Форин-офиса о том, что он хотели бы встретиться", - сообщил российский дипломат, выразив надежду на то, что ему удастся объяснить Ханту некоторые вещи лучше, чем его предшественнику Борису Джонсону.