В результате крушения самолета в Швейцарии погибли четыре человека

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Семья из четырех человек погибла при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии, сообщает в субботу информагентство Associated Press.

Катастрофа произошла в центральной Швейцарии, неподалеку от коммуны Хергисвиль в кантоне Нидвальден. Самолет упал в лес у подножия горы Пилатус, при этом на месте происшествия начался пожар, так что спасатели не могли к нему подступиться прежде, чем огонь был потушен с вертолета.

Жертвами авиакатастрофы стала семейная пара с двумя детьми. Двадцатью минутами ранее они вылетели с аэродрома в Кагесвиле и направлялись во Францию.

Причина крушения пока неизвестна.