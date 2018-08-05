США отвергли причастность к покушению на президента Венесуэлы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - США никаким образом не причастны к организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил советник Дональда Трамп по национальной безопасности Джон Болтон.

"Могу заверить, что правительство США никак не участвовало в этом", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

На Мадуро во время его публичного выступления в столице на военном параде было предпринято покушение. Министр связи и информации страны Хорхе Родригес объявил, что "взорвались несколько дронов". Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства.

Николас Мадуро, обращаясь в телеэфире к нации после покушения, заявил, что рассчитывает на содействие в борьбе с террористическими группировками со стороны президента США Трампа, поскольку, по его мнению, некоторые их организаторов покушения проживают в Соединенных Штатах, в частности, во Флориде.