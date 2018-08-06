Почти тысячу туристов эвакуировали из-за землетрясения на индонезийских островах

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - С пострадавших от мощного землетрясения индонезийских островов Гили эвакуировано около 900 человек, сообщили местные власти в понедельник. По их оценкам, еще около 700 человек ждут эвакуации.

К настоящему моменту число жертв землетрясения достигло 91 человека, сотни получили ранения. Сильнее других пострадал остров Ломбок.

Как сообщила ранее Геологическая служба США, подземный толчок магнитудой 7 был зафиксирован в 11:45 по местному времени (14:45 по московскому) в воскресенье. Разрушены тысячи жилых домов и построек, большинство погибших и пострадавших обнаружены под их развалинами.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10,5 км в северной части Ломбока. Первоначально сообщалось об опасности цунами, позднее это предупреждение было отменено.