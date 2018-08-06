Большинство россиян обвинили в конфликте 2008 года руководителей Грузии, США и НАТО

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В вооруженном конфликте России и Грузии, возникшем в связи с событиями в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, виновно руководство Грузии, США и стран НАТО, считают около 60% россиян. Об этом свидетельствуют предоставленные "Интерфаксу" результаты опроса "Левада-центра".

На вопрос "Кто в большей мере несет ответственность за конфликт России и Грузии в августе 2008 года?" 34% респондентов сказали, что руководство Грузии, 24% - что руководство США и стран НАТО, 20% - все в равной мере, 5% - что руководство России, 3% - что руководство Абхазии и Южной Осетии.

При этом 59% опрошенных считают, что российское руководство сделало все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и кровопролития, 22% - что оно поддалось на провокацию с грузинской стороны и позволило вовлечь себя в конфликт.

Согласно опросу, через 10 лет после конфликта только 23% сказали, что хорошо знают о нем, 56% - что-то слышали, 18% - впервые об этом слышат.

Опрос проведен 19 - 25 июля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.