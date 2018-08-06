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Россиян не оказалось среди жертв землетрясения в Индонезии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россиян нет среди погибших и пострадавших от землетрясения в Индонезии, сообщил пресс-секретарь посольства России в Индонезии Денис Тетюшин в понедельник.

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"Пострадавших граждан России нет. Были обращения по "горячей линии", посольство находится на связи с данными соотечественниками. Среди индонезийцев есть, к сожалению, как пострадавшие, так и погибшие. По "горячей линии" спрашивали в основном, как себя вести, какие действия предпринимать в ЧС. Мы даем профильные рекомендации. Ситуация в целом стабильная", - сказал представитель дипмиссии в эфире телеканала "Россия 24".

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в свою очередь сообщила "Интерфаксу", что россияне в Индонезии предпочитают остров Бали, а на Ломбок ездят очень редко. Кроме того, лето - низкий сезон для направления.

Землетрясение магнитудой от 6,6 до 7 баллов произошло в воскресенье днем в Индонезии. Больше всего пострадал курортный остров Ломбок, подземные толчки также ощущались на Бали. Несколько тысяч человек эвакуировали в безопасные места. По последним данным, число погиб 91 человек.

В 2017 года в Индонезии побывали 110 тыс. российских туристов.

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Теги: Индонезия

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