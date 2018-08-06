Глава РПЦ встретится патриархом Константинопольским в Стамбуле 31 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем состоится в Стамбуле 31 августа, сообщает в понедельник синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Предыдущая встреча Святейшего патриарха Кирилла со Святейшим патриархом Варфоломеем состоялась на собрании предстоятелей автокефальных Православных церквей, проходившем 22-27 января 2016 года в Шамбези (Швейцария)", - напоминается в сообщении.

Ранее два патриарха встречались 6-9 марта 2014 года в ходе собрания предстоятелей автокефальных Православных церквей в Стамбуле (Турция), 7 октября 2013 года в Подгорице (Черногория), а также во время посещения патриархом Варфоломеем Московского патриархата 22-31 мая 2010 года и в рамках официального визита патриарха Кирилла в пределы Константинопольской православной церкви 4-6 июля 2009 года.

"Повестка дня в настоящее время прорабатывается", - заявил "Интерфаксу" зампред Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

"Впереди почти месяц. Думаю, что ближе к дате встречи ее общие контуры будут определены", - сказал, в свою очередь, агентству пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.