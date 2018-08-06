Украинский суд сократил срок ареста российского журналиста Вышинского на 5 дней

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Херсонский апелляционный суд в понедельник вынес решение о продлении меры пресечения руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому в виде содержания под стражей до 8 сентября.

"В удовлетворении апелляции частично отказано", - сообщили агентству "Интерфакс" в прокуратуре Крыма и пояснили, что изначально было решение суда о продлении ареста до 13 сентября, но суд принял решение о содержании под стражей до 8 сентября.

Ранее сообщалось, что суд перенес на 6 августа слушание апелляции в связи с неявкой одного из адвокатов.

Правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины).

16 мая его доставили в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По ее словам, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского были выявлены и изъяты самозарядный пистолет модели "FN Browning M1906" и патроны к нему.

11 июля Херсонский городской суд продлил срок содержания Вышинского под стражей.

В России дело Вышинского считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста.