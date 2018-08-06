От ударов молнии в Киргизии погибли почти 160 голов домашнего скота

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Почти 160 голов домашнего скота погибли от ударов молнии на юге Киргизии, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

Как сообщил представитель МЧС, в сельском округе Уч-Терек Токтогульского района Джалал-Абадской области на пастбище Шылдырак от удара молнии погибло 41 голов мелкого рогатого скота.

"Примерно в это же время на пастбище Чал в сельском округе Кыз-Кол Джалал-Абадской области молния убила 117 голов мелкого рогатого скота", - отметил собеседник агентства.

Представитель МЧС добавил, что на местах работают сотрудники районной ветеринарной службы и представитель пастбищного комитета.

Это второй случай массовой гибели домашнего скота от удара молнии в Киргизии за последний месяц. В середине июля на пастбище Суран в Тюпском районе Иссык-Кульской области (север страны) молния попала в кошару. От удара молнии погибло около 60 овец и коз.