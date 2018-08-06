Сенатор Пол заявил, что в США антироссийские санкции пытаются ввести в обход Трампа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сенатор США Рэнд Пол заявил о санкционной истерии в Вашингтоне в отношении России.

Он отметил, что санкции пытаются ввести в обход президента Дональда Трампа. "Я не позволю это сделать им так просто, я проголосую против", - сказал сенатор.

"Это санкционная истерия. Я - это маленький голос среди большинства. Все демократы сейчас настроены на введение новых санкций",- сказал Пол на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

На прошлой неделе стало известно, что группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ.