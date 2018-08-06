В результате взрыва в Болонье один человек погиб и 65 пострадали

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб и как минимум 65 человек пострадали в результате взрыва в городе Болонья, сообщает издание Corriere della Sera.
Некоторые из пострадавших получили осколочные ранения, отмечает телеканал. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое.
Ранее очевидцы сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после чего начался пожар.
По данным газеты Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества .
В дирекции аэропорта Болоньи отметили, что этот инцидент не повлиял на режим его работы.
Ранее в соцсетях очевидцы начали размещать фото и видео мощного взрыва.
Borgo Panigale, crollato ponte dopo esplosione, gira voce di 1 morto e 40 feriti! #Bologna #borgoPanigale pic.twitter.com/GHviG4n3k1— Giuseppe (@giuseppebalno) 6 августа 2018 г.