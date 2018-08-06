В результате взрыва в Болонье один человек погиб и 65 пострадали

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб и как минимум 65 человек пострадали в результате взрыва в городе Болонья, сообщает издание Corriere della Sera.

Некоторые из пострадавших получили осколочные ранения, отмечает телеканал. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после чего начался пожар.

По данным газеты Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества .

В дирекции аэропорта Болоньи отметили, что этот инцидент не повлиял на режим его работы.

Ранее в соцсетях очевидцы начали размещать фото и видео мощного взрыва.