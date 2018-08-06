Россияне не пострадали от взрыва грузовика возле аэропорта Болоньи

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россияне не пострадали в результате взрыва возле аэропорта итальянской Болоньи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.

"По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, с которым мы на связи, россиян среди пострадавших не было", - сказали в пресс-службе.

В понедельник на шоссе рядом с аэропортом Болоньи произошел взрыв, за которым последовал пожар. Причиной стало ДТП с участием двух грузовиков, один из которых, вероятно, перевозил горючие вещества. По последним данным, в результате инцидента два человека погибли, около 70 человек пострадали.

Позже в твиттере аэропорта появилось сообщение, что его территорию инцидент не затронул, воздушное сообщение осуществляется в штатном режиме.