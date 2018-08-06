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Трамп поддержал идею расследовать предположительную связь Демпартии с Москвой

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поддержал ведущего телеканала Fox News Дэна Бонджино, потребовавшего провести полномасштабное расследование в отношении предполагаемых связей членов Демократической партии США с Москвой.

"Я с нетерпением жду нового доклада генерального инспектора", - написал Трамп в своем твиттере.

Американские СМИ отмечают, что, по видимости, он говорит о расследовании в отношении кандидата в президенты США от Демократической партии в 2016 году Хиллари Клинтон.

"Сговор с Россией на самом деле состоялся. Хиллари Клинтон и ее команда на 100% вступили в сговор с Россией, как и (конгрессмен-демократ - ИФ) Адам Шифф", - процитировал президент слова журналиста.

Бонджино отметил существование записи, на которой Шифф предположительно пытается договориться с людьми, выдающими себя за представителей России, чтобы получить компроматом Трампа.

"Мы также знаем, что Хиллари Клинтон через юридическую компанию заплатила источникам, связанным с Кремлем, чтобы получить информацию о Дональде Трампе", - привел Трамп слова журналиста.

"Сговор с Россией действительно состоялся, но только со стороны Хиллари и демократов, и мы должны требовать полномасштабного расследования", - написал президент в своем твиттере, цитируя Бонджино.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела. В июле 2016 года это расследование было прекращено без предъявления обвинений, однако позднее было открыто заново.

Помимо этого, в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.

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Теги: США, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон
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