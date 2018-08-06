Трамп поддержал идею расследовать предположительную связь Демпартии с Москвой

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поддержал ведущего телеканала Fox News Дэна Бонджино, потребовавшего провести полномасштабное расследование в отношении предполагаемых связей членов Демократической партии США с Москвой.

"Я с нетерпением жду нового доклада генерального инспектора", - написал Трамп в своем твиттере.

Американские СМИ отмечают, что, по видимости, он говорит о расследовании в отношении кандидата в президенты США от Демократической партии в 2016 году Хиллари Клинтон.

"Сговор с Россией на самом деле состоялся. Хиллари Клинтон и ее команда на 100% вступили в сговор с Россией, как и (конгрессмен-демократ - ИФ) Адам Шифф", - процитировал президент слова журналиста.

"Collusion with Russia was very real. Hillary Clinton and her team 100% colluded with the Russians, and so did Adam Schiff who is on tape trying to collude with what he thought was Russians to obtain compromising material on DJT. We also know that Hillary Clinton paid through.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2018

Бонджино отметил существование записи, на которой Шифф предположительно пытается договориться с людьми, выдающими себя за представителей России, чтобы получить компроматом Трампа.

"Мы также знаем, что Хиллари Клинтон через юридическую компанию заплатила источникам, связанным с Кремлем, чтобы получить информацию о Дональде Трампе", - привел Трамп слова журналиста.

"Сговор с Россией действительно состоялся, но только со стороны Хиллари и демократов, и мы должны требовать полномасштабного расследования", - написал президент в своем твиттере, цитируя Бонджино.

The Hillary Clinton team PAID FOR INFORMATION FROM KREMLIN-CONNECTED SOURCES. This is an irrefutable fact that the Democrats are constantly trying to downplay. Hillary"s team colluded with the Russians. #TheMoreYouKnow — Dan Bongino (@dbongino) August 6, 2018

В ходе предвыборной кампании 2016 года Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела. В июле 2016 года это расследование было прекращено без предъявления обвинений, однако позднее было открыто заново.

Помимо этого, в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.